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«Динамо» Москва — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ

«Динамо» Москва — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Рубин».

Ставка: ТМ 3 за 1.70.

«Первый воскресный матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги — «Динамо» Москва против «Рубина». Пятое место против седьмого, но разделяет их аж семь очков.

Если пишут про «Динамо», то постоянно упоминают возможную отставку Лички. Результаты действительно не впечатляют, выше пятого места подняться будет очень сложно, учитывая имена команд в оставшихся матчах Российской Премьер-Лиги. Да и в Кубке дойти до финала и победить в нём тоже будет практически невозможно. Поэтому считаю, что сезон для «Динамо» не удался. И просто я не верю в «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» выше седьмого места не поднимется, и для них это хороший результат. Матч первого круга закончился разгромом казанцев. Они проиграли дома со счётом 0:4. Но в Москве такого результата точно не будет. «Рубин» может навязать борьбу хозяевам и отобрать очки. Поэтому можно рассмотреть ставку «Рубин» не проиграет» за 2.40.

Но мне кажется, что ставка «тотал меньше трёх мячей» за 1.70 менее рискованная. Поэтому я за неё», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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