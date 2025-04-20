«Зенит» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Химки» в 25-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Зенита» в первом тайме с форой (-1) за 2.17.

«Зенит», воодушевлённый победой над «Краснодаром», дома сыграет с «Химками». И вот как назвать «Химки»? Очень трудно. Это будут какие «Химки» — основной состав или «Химки-2»? Ситуация плачевная в подмосковном клубе, футболисты бойкотируют, увольнение тренера, отставка Артиги, назначение Адиева. Это всё, конечно, напоминает какое-то шапито и цирк в подмосковном клубе. Даже Сан Саныч Алаев поехал разбираться с ситуацией, лично просить футболистов, чтобы они всё-таки вышли.

Даже если выйдут игроки основы на этот матч, всё равно у «Химок» шансов, как кажется, нет. «Зенит» сейчас хорошо выглядит, «Зенит» бежит. И собраться, сконцентрироваться «Химкам» будет чрезвычайно сложно. Особо про «Химки» больше говорить нечего.

«Зенит» тоже предельно понятен и ясен в своих целях и задачах. Я думаю, что, если «Зенит» начнёт агрессивно и нагло, уже в первом тайме создаст большое преимущество.

Мой прогноз – «победа «Зенита» в первом тайме с форой (-1)» за 2.17», — приводит слова Генича «РБ Спорт».