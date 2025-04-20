«Зенит» — «Химки»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ 20 апреля

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Химки».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2.5) за 2.10.

«Самый интригующий матч воскресенья «Зенит» — «Химки». Матч, о котором очень много говорят по причине того, что в подмосковной команде скандал за скандалом, деньги не платят, футболисты не тренируются, пришёл новый тренер…

Кто будет играть, непонятно. То ли дублёры, то ли основной состав. Поэтому прогнозировать очень сложно. А у «Зенита» всё в порядке. Они победят, сомнений нет, будь то основной состав «Химок», будь то дублёры.

Поэтому предложу вам рассмотреть победу «Зенита» с форой (-2.5) за 2.10», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».