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ЦСКА — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

ЦСКА — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Крылья Советов».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.18.

«ЦСКА — «Крылья Советов», 25-й тур РПЛ. Армейцы, которые неожиданно включились в борьбу за медали, в данный момент делят третье место со «Спартаком», имея одинаковое количество очков, у них по 47. До «Зенита» — три очка, а до «Краснодара», идущего на первом месте, пять очков.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но матчи уж слишком сложные остались у армейцев. И «Краснодар», и «Спартак», и «Локомотив», да и «Ахмат» на выезде — это не подарок.

«Крылья», имея 26 очков, идут на 11-м месте. Матч первого круга закончился победой армейцев. И, если учитывать их великолепные результаты после зимней паузы, и в этом матче тоже победит ЦСКА.

Мой прогноз — победа армейцев с форой (-1) мяч за 2.18», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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