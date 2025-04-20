ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России в Москве

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Крылья Советов» в 25-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Закрывает тур матч в Москве на «ВЭБ Арене»: ЦСКА сыграет против «Крыльев». Да, ЦСКА не проигрывает этой весной, да, ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Зенитом», но последние две игры, откровенно говоря, армейцы выглядят не так хорошо в плане движения, не так хорошо в плане организации и атаки. Это было видно и в Оренбурге, и в матче с «Динамо». Понятно, там была своя стратегия, но всё равно. Движение игроков оставляло желать лучшего. Может быть, ЦСКА сейчас в небольшом кризисе. А «Крылья», наоборот, на подъёме, и они могут этим воспользоваться.

«Крылья Советов» хорошо выбегают в контратаки, это очень быстрая команда, и они вполне могут ЦСКА подловить. ЦСКА мало пропускает весной, и забить армейцам не так-то просто. Но, я думаю, с учётом результативности Сергеева и хорошей подпитки от Дмитриева, Ежова и всех остальных, «Крылья» вполне могут ЦСКА наказать. А армейцы дома этой обороне «Крыльев» тоже, как кажется, должны обязательно забить.

Мой прогноз – «обе забьют» за 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».