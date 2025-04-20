Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России в Москве

ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Крылья Советов» в 25-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Закрывает тур матч в Москве на «ВЭБ Арене»: ЦСКА сыграет против «Крыльев». Да, ЦСКА не проигрывает этой весной, да, ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Зенитом», но последние две игры, откровенно говоря, армейцы выглядят не так хорошо в плане движения, не так хорошо в плане организации и атаки. Это было видно и в Оренбурге, и в матче с «Динамо». Понятно, там была своя стратегия, но всё равно. Движение игроков оставляло желать лучшего. Может быть, ЦСКА сейчас в небольшом кризисе. А «Крылья», наоборот, на подъёме, и они могут этим воспользоваться.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» хорошо выбегают в контратаки, это очень быстрая команда, и они вполне могут ЦСКА подловить. ЦСКА мало пропускает весной, и забить армейцам не так-то просто. Но, я думаю, с учётом результативности Сергеева и хорошей подпитки от Дмитриева, Ежова и всех остальных, «Крылья» вполне могут ЦСКА наказать. А армейцы дома этой обороне «Крыльев» тоже, как кажется, должны обязательно забить.

Мой прогноз – «обе забьют» за 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
ЦСКА — «Крылья Советов». Эй, «Зенит»! Николич догоняет
ЦСКА — «Крылья Советов». Эй, «Зенит»! Николич догоняет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android