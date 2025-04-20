«Реал» Мадрид — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Атлетик».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.40.

«Реал» Мадрид и «Атлетик» сойдутся в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Обе команды на неделе участвовали в еврокубках, добились там противоположных результатов. Сейчас не уверен на 100%, кто тут точно выиграет.

Та самая «магия» «Реала» в Лиге чемпионов дала сбой. Не может коллектив каждый сезон в любом состоянии доходить до финала и даже выигрывать там иногда. Этот сезон явно «сливочные» не запишут себе в актив, сейчас они рискуют вообще ничего не выиграть. И из Лиги чемпионов команда Анчелотти только что вылетела, выступила она намного хуже «Арсенала», который выиграл и дома, и на выезде – 0:3 и 1:2.

И ладно бы в других турнирах у «Реала» всё было хорошо. Но в Суперкубке Испании он уже провалился. В Примере сейчас команда отстаёт от «Барселоны» на четыре очка, и я не думаю, что сине-гранатовые такой разрыв позволят преследователю сократить. За Кубок мадридцы ещё могут побороться, но в финале их ждёт та же «Барса». Да и только этот трофей – недостаточно для коллектива. В общем, уже и не так удивительно читать новости об отставке Анчелотти в этом сезоне.

У «Атлетика» же, наоборот, всё складывается довольно удачно. Команда на неделе тоже играла в ответном четвертьфинале, только не Лиги чемпионов, а Лиги Европы. Там ей выпало играть с «Рейнджерс», в общем-то заранее всё было понятно – 0:0 и 2:0. Теперь в полуфинале баски встретятся с «Ман Юнайтед», только что сотворившим камбэк в матче с «Лионом».

Но успехи «Атлетика» не ограничиваются еврокубком. Он и в Примере показывает хорошие результаты, по крайней мере, для своего уровня. С 57 очками команда идёт на четвёртом месте, которое уже вряд ли потеряет – шесть очков до пятого «Вильярреала» и до третьего «Атлетико». Сейчас у басков идёт серия без проигрышей, пусть и в последнее время они начали чередовать ничьи и победы.

В общем, совершенно разное настроение у соперников сейчас. Правда, «Реал» на злости может и обыграть противника. С другой стороны, «Атлетик» отлично выступал в последнее время, так что он точно окажет сопротивление мадридцам тут.

Я всё-таки отдам тут предпочтение «Реалу» — он победит со счётом 2:1, котировка 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».