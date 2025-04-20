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«Реал» Мадрид — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

«Реал» Мадрид — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Атлетик».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«Реал» Мадрид, занимающий второе место с 66 очками, переживает не лучшие времена. В последних пяти матчах «Королевский клуб» одержал лишь одну победу, над «Алавесом», потерпев четыре поражения. Также клуб вылетел из плей-офф Лиги чемпионов. В матче с «Атлетиком» не сможет сыграть Килиан Мбаппе, дисквалифицированный за красную карточку в предыдущей игре.

Испания — Примера . 32-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетик Бильбао», идущий на четвёртой строчке с 57 очками, напротив, демонстрирует уверенную игру. Команда не знает поражений уже восемь матчей подряд (четыре победы, четыре ничьих) и успешно выступает в Лиге Европы. Баски могут похвастаться лучшей обороной в чемпионате — всего 25 пропущенных мячей за сезон. Также отметим, что после травмы восстановился лидер «Атлетика» Ойан Сансет, трижды отличившийся в последних двух матчах.

В первом круге текущего сезона «Атлетик» взял верх со счётом 2:1. Примечательно, что в Мадриде в рамках Ла Лиги баски не побеждали с 2005 года.

Обе команды мотивированы: одни хотят наконец-то вылезти из ямы неудач и постараться побороться за чемпионство, другие претендуют на Лигу чемпионов. Поставим на исход: тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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