«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.27.

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» встретятся в 33-м туре АПЛ. Тяжёлая игра для обоих соперников. Всё-таки чуть больше я тут склоняюсь к успеху хозяев поля.

Настоящий спектакль «Манчестер Юнайтед» выдал на днях. Играл он дома с «Лионом» в рамках ответного четвертьфинала Лиги Европы. Несколько раз инициатива переходила от соперников друг к другу, первую половину команда Аморима лучше играла, потом доминировал «Лион». В дополнительное время французы ещё дважды забили, казалось, они уже точно победят 4:2. Но каким-то чудом «красные дьяволы» не просто сравняли, а успели ещё выйти вперед в счёте и победить 5:4 по итогу.

Само собой, «Юнайтед» получил огромный заряд положительных эмоций, уверенности в своих силах. Да, всё ещё много проблем преследуют коллектив, мог бы он «Лион» и в основное время обыгрывать. Но нынешний «МЮ» очень нестабилен. До этого в четырёх матчах кряду во всех турнирах он не мог выиграть. В таблице АПЛ клуб всё ещё идёт низко, уже, скорее всего, к середине турнира не поднимется.

«Вулверхэмптон» же ещё может улучшить своё положение в лиге, хотя и стоит он ниже своего оппонента – на 16-м месте. Отставание от «Юнайтед» у «волков» насчитывает три очка. Так что для них это возможность ещё выше подняться, а ведь не так давно «Вулвс» шли близко к зоне вылета.

В последних матчах отлично выступала команда, у нее всё ещё идёт серия побед из четырёх игр. В том числе «Тоттенхэм» она смогла разгромить недавно – 4:2. Но всё-таки сейчас я виктории «волков» не жду. «МЮ» будет играть на эмоциях после выхода в полуфинал Лиги Европы, к тому же матч ещё и на его поле пройдёт.

Так что, возможно, с минимальным счётом, но выиграет тут «Манчестер Юнайтед» — котировка 2.27», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».