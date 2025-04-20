«Милан» — «Аталанта»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Аталанта».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.10.

«Милан» против «Аталанты» в 33-м туре Серии А. Миланцы далеки от зоны Лиги чемпионов, несмотря на победу в прошлом туре над «Удинезе» — восемь очков отставание от четвёртого места у «Милана». Отыграть его будет очень сложно. Нужно, чтобы все конкуренты теряли очки, и «Милан» сам должен всё выиграть, это маловероятно.

Но за еврокубки побороться можно, за Лигу Европы, например. Так что без мотивации «Милан» не остался. Будет команда бороться за еврокубки. Хотя сезон в целом провальным можно считать уверенно. Хотя есть ещё Кубок Италии, можно и через него в еврокубки попасть, в Лигу Европы, например, там полуфинал с «Интером». Ну, в общем, в любом случае, оставлять всё на Кубок тоже не стоит. Можно эту задачу решить через чемпионат.

«Милан» разгромил «Удинезе» 4:0 в прошлом туре, по счёту очень уверенно, но у соперника тоже были моменты. Там просто «Удинезе» их не реализовал и почти на гол наиграл по xG, и по касаниям в штрафной почти равные показатели. Но «Милан» был эффективней.

По поводу «Аталанты», она обыграла в прошлом туре «Болонью» за счёт двух быстрых голов. К 21-й минуте «Аталанта» вела уже 2:0, и за весь матч она нанесла всего четыре удара, на восемь меньше, чем «Болонья». Но «Аталанта» получила удобный для себя сценарий матча и могла позволить себе владеть мячом во втором тайме 38% времени. Получил клуб удобный сценарий, «Аталанта» получила удобный комфортный матч, и быстрые голы, и хорошая реализация своих возможностей в начале матча. И это важная победа для «Аталанты», чтобы удержаться в топ-4. За чемпионство вряд ли удастся побороться, там «Интер» оторвался сильно уже, десятиочковое отставание. Ну, в общем, за топ-4, да, нужно держаться «Аталанте», она третья, но отрыв от пятого места, шестого, там небольшой. Поэтому «Атланте» нужны очки очень, чтобы в Лигу чемпионов пройти.

Очный матч, мне кажется, должен получиться, сложным для обеих команд, очевидно, совершенно. Они в последние годы регулярно в матчах друг с другом пробивают ставку «обе забьют», в пяти из последних шести матчей так было. Плюс «Милан» любит первым пропускать и решать свои проблемы героически.

В общем, я здесь жду голы, но не жду большого их количества. Я возьму такую компромиссную ставку: «количество голов два или три» с коэффициентом 2.10. Мне кажется, нормальный прогноз для такого матча, 1:1, 2:1 в одну из сторон, почему нет? Мне кажется, что-то такое мы увидим, разгрома не жду ни от одной, ни от другой команды. Если, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».