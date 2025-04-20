Делай ставку на матч «Милан» — «Аталанта» и участвуй в розыгрыше 22 млн рублей от БЕТСИТИ

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20 апреля «Милан» примет «Аталанту» в 33-м туре чемпионата Италии. Стартовый свисток на «Сан-Сиро» прозвучит в 21:45 мск. Все клиенты БЕТСИТИ могут принять участие в розыгрыше 22 млн рублей в честь дня рождения букмекера. Переходи по ссылке и заключай пари до 26 апреля.

В прошлом туре миланцы понесли серьёзную потерю. Основной голкипер клуба Мик Меньян после столкновения с партнёром по команде Алексом Хименесом попал в больницу. Французский футболист потерял сознание и покинул поле на носилках. Вратаря выписали из больницы, однако ему наверняка потребуется время на восстановление.

В текущем сезоне «россонери» сменили главного тренера. Под руководством Сержиу Консейсау миланцам удалось выиграть Суперкубок Италии, в финале одолев принципиальных соперников из «Интера». При португальском специалисте коллектив постепенно набирает хорошую форму и в пяти последних турах Серии А потерпел всего одно поражение.

«Аталанта» угодила в кризис. Команда из Бергамо потерпела три поражения подряд в чемпионате Италии и только в прошлом туре прервала неудачную серию, обыграв на своём поле «Болонью» (2:0). По сообщениям СМИ, «Барселона» активно интересуется форвардом «Аталанты» Адемолой Лукманом. По последней информации, нападающий покинет команду летом.

«Милан» набрал 51 очко и идёт только на девятом месте в турнирной таблице. «Аталанта» перед началом тура замыкала тройку лидеров, опережая соперника на 10 баллов. В декабрьском матче первого круга со счётом 2:1 победила команда Джан Пьеро Гасперини.

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