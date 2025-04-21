«Дженоа» — «Лацио»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

21 апреля в матче 33-го тура итальянской Серии А «Дженоа» примет «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.30, что равно приблизительно 43% вероятности.

Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Дженоа» — «Лацио» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.