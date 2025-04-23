«Дженоа» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Дженоа» — «Лацио».

Ставка: «Дженоа» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.00.

Генуэзцы шикарно действуют в защите. В последних 15 встречах Серии А пропустили 12 мячей. Уступили за этот период времени только четыре раза, и все четыре поражения потерпели на выезде. А вот «Лацио» на днях вылетел из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Будё-Глимт».

Сбывается всё то, что критики предрекали «Лацио» в преддверии сезона. Худшего не произошло сразу благодаря Марко Барони. Тренер прикладывал максимум усилий, и его старания вознаграждались. Но у футболистов израсходовалась энергия. Дела пошли под откос. Чем дальше, тем хуже. Вылет из Лиги Европы может окончательно подавить эмоциональное состояние «орлов».

Римляне выиграли только две из восьми предыдущих встреч чемпионата Италии. Барони уже пробует по-всякому. Периодически даёт возможность проявить себя экс-защитнику московского «Спартака» Самуэлю Жиго. Однако найти рабочие сочетания у тренера не выходит. Все наработки перестали функционировать, ухудшается психологическое состояние команды.

«Лацио» может закончить сезон вне зоны попадания в еврокубки. Конкуренты — «Рома» и «Фиорентина» — на последнем отрезке сезона смотрятся куда лучше и значительно чаще набирают очки. Если мотивации для выхода в полуфинал Лиги Европы подопечным Барони не хватило, то и добыть путёвку в еврокубки через первенство будет трудно. А вот Патрик Виейра продолжит развиваться.