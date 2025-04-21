Букмекеры оценили шансы «Ювентуса» победить «Парму»

В понедельник, 21 апреля, на стадионе «Эннио Тардини» в Парме состоится матч 33-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа «Пармы» оценивается с коэффициентом 4.80, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики считают, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей (7.10).