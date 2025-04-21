«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест».

Ставка: ничья за 3.65.

«Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест» сойдутся в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Сейчас это соперники разного уровня. Несмотря на это, считаю, что «шпоры» сумеют тут набрать хотя бы одно очко.

На данный момент соперники стоят в разных частях таблицы. «Ноттингем», в общем, всё ещё сенсационно проводит сезон. Да, он не смог удержаться на дистанции на третьей строчке, пропустил «Ньюкасл». Но даже финиш на четвёртой позиции будет большим успехом для «лесников», попадут они в Лигу чемпионов.

Впрочем, ещё осталось достаточно туров, чтобы команда Нуну Санту опустилась ниже топ-5, тем более что её ниже преследуют сразу три коллектива, имеющие всего на два и три очка меньше, — «Ман Сити», «Челси» и «Астон Вилла». Так что конец сезона будет тяжёлым, а тут ещё и в последних турах «Форест» начал терпеть неудачи — проиграл он «Эвертону» (0:1) и как раз «Астон Вилле» (1:2).

«Тоттенхэм» намного хуже проводит сезон. Само собой, он привык видеть себя примерно там, где располагается «Ноттингем Форест», в борьбе за Лигу чемпионов. Но в этом сезоне «шпоры» даже за финиш в середине турнира не борются, идут на 16-м месте с 37 очками. Само собой, вылет команде Постекоглу не грозит, хоть какой-то плюс.

Куда более важнее результаты коллектива в другом турнире, а именно — в Лиге Европы. Вот где у «Тоттенхэма» есть шансы не просто добиться хорошего результата, а выиграть трофей. В четвертьфинале был тяжёлый соперник у него — «Айнтрахт». По сумме двух игр «шпоры» выиграли — 1:1 и 1:0. Далее они сыграют с «Будё/Глимт».

В целом, если полагаться в прогнозе только на позиции оппонентов в таблице, то кажется, что интриги тут нет. Но я всё-таки буду учитывать последние игры клубов, «Ноттингем Форест» уже дважды кряду проиграл, а «Тоттенхэм» получил положительный заряд эмоций после успеха в Лиге Европы.

Так что оптимальным вариантом тут считаю ничью — коэффициент 3.65», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».