«Парма» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Парма» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» 1:0 за 6.00.

«Парма» и «Ювентус» встретятся в 33-м туре чемпионата Италии 21 апреля. Уверен тут в успехе гостей, думаю, особых трудностей у них не должно возникнуть.

На данном этапе чемпионата противники стоят в разных частях таблицы. «Ювентус» находится в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. И пока что он с этой задачей вполне справляется — идёт на четвёртой строчке. Концовка сезона будет интересной, так как сейчас у туринцев есть одинаковые шансы на то, чтобы опередить третью «Аталанту», либо же пропустить выше «Болонью» и даже «Лацио» — разрыв со всеми соперниками минимален сейчас у «старой синьоры».

«Парма» же ставит перед собой другие задачи в лиге — просто не вылететь. И тоже пока с этой целью справляется коллектив, идёт он на 16-й строчке. И тоже интрига пока есть в нижней части турнира, потому что разрыв в очках у «крестоносцев» с преследователями не такой большой.

Впрочем, пока «Парма» выступает очень стабильно в плане результатов. Она напоминает сейчас «Ювентус» в первой половине сезона, когда туринцы чаще всего играли вничью. Собственно, сейчас у коллектива идёт серия «мировых», которая насчитывает пять противостояний. Особенно можно выделить последние две игры с сильными оппонентами — 2:2 с «Интером» и 0:0 — с «Фиорентиной».

«Ювентус» же давно «завязал» с ничьими, сейчас он чаще чередует победы с поражениями. Сейчас у него идёт мини-серия без проигрышей — 1:0 с «Дженоа», 1:1 с «Ромой» и 2:1— с «Лечче». В целом в последние месяцы чаще туринцы побеждают, благодаря чему и борются за финиш в топ-4 сейчас.

Я тут отдаю предпочтение «Ювентусу». Клуб имеет сильную турнирную мотивацию, даже ничья его сейчас не устроит. Так что серия «мировых» у «Пармы» прервётся в этом туре, я уверен. Моя ставка — победа «старой синьоры» со счётом 1:0 с коэффициентом 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».