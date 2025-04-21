«Спартак» — «Салават Юлаев»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.70.

«Уфимцы в этом плей-офф ещё ни разу не победили в гостях. Самое время прерывать неудачную серию. Тем более что и выбора-то иного у них нет. Лимит на поражения во втором раунде исчерпан. Есть ощущение, что команда Козлова сможет добиться успеха в Москве и получит право на седьмой матч.

Ведь чего «Спартаку» не хватает в этом плей-офф – так это умения сыграть на слабых сторонах соперника и переламывать ход неудачных встреч. В субботу уфимцы растранжирили массу моментов в большинстве, тем не менее красно-белые не смогли перехватить инициативу и уступили в овертайме. Опытный штаб «Салавата» найдёт противоядие против столичных спецбригад. Второй вратарь гостей Вязовой с каждой игрой выглядит всё увереннее. Ставим на подопечных Козлова. И на результативный хоккей – оба соперника стараются вытаскивать матчи за счёт атаки», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».