«Авангард» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина в Омске

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 5 за 1.60.

«Хотя омичи и продлили себе плей-офф, отстояв победный счёт в Ярославле, во второй успех подряд верится с трудом. Ведь понятно, что у «Локомотива», когда он повёл в серии 3-1, притупился «инстинкт убийцы», игроки не смогли достать из себя максимум в четвёртой встрече подряд. Теперь, получив щелчок по носу, команда Никитина вернётся к привычному уровню дисциплины, самоотдачи и жёсткости при игре в обороне.

Вторая ошибка, которую допустили вице-чемпионы в субботу, – позволили «Авангарду» вести в счёте с комфортной разницей. Удерживать «+2» Буше своих подопечных научил. Но вряд ли ярославцы наступят на те же грабли. Им даже комфортнее проводить дебютные полтора периода при чужих трибунах, когда зрители гонят соперника вперёд, а тот на эмоциях заигрывается и ошибается. Сегодня «Локомотив» должен пересидеть сибиряков в своём фирменном стиле и выиграть серию. И, конечно, тотал меньше пяти заброшенных – гарантированно выигрышная ставка», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».