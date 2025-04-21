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«Авангард» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина в Омске

«Авангард» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина в Омске
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 5 за 1.60.

«Хотя омичи и продлили себе плей-офф, отстояв победный счёт в Ярославле, во второй успех подряд верится с трудом. Ведь понятно, что у «Локомотива», когда он повёл в серии 3-1, притупился «инстинкт убийцы», игроки не смогли достать из себя максимум в четвёртой встрече подряд. Теперь, получив щелчок по носу, команда Никитина вернётся к привычному уровню дисциплины, самоотдачи и жёсткости при игре в обороне.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
1-й период
0 : 0
Локомотив
Ярославль

Вторая ошибка, которую допустили вице-чемпионы в субботу, – позволили «Авангарду» вести в счёте с комфортной разницей. Удерживать «+2» Буше своих подопечных научил. Но вряд ли ярославцы наступят на те же грабли. Им даже комфортнее проводить дебютные полтора периода при чужих трибунах, когда зрители гонят соперника вперёд, а тот на эмоциях заигрывается и ошибается. Сегодня «Локомотив» должен пересидеть сибиряков в своём фирменном стиле и выиграть серию. И, конечно, тотал меньше пяти заброшенных – гарантированно выигрышная ставка», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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