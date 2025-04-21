«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на матч плей-офф КХЛ 21 апреля

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.83.

«Я присутствовал на прошлом матче этих команд в Ярославле и был приятно удивлён содержанием матча, в котором «Авангард» два периода ни в чём не уступал своему сопернику. Смогут ли омичи ещё раз вернуть серию в Ярославль?

Да, при условии, что Никита Серебряков и полевые сыграют так же, как в пятом матче. Никита всё поймал, а полевые ему помогли, заблокировав 28 бросков.

На трибуне за игрой смотреть было увлекательно, особенно во втором периоде, где было сразу четыре заброшенные шайбы. «Авангард» действительно разобрал меньшинство и не позволял «Локомотиву» выводить своих игроков на убойные позиции. Важным фактором матча стало то, что омичи первыми открыли счёт и потом всякий раз находили пути к голу и продолжали владеть преимуществом.

Весь вопрос в том, у кого осталось больше сил. Начиная с третьего периода четвёртого матча серии, складывается впечатление, что «Авангард» уже не так уступает в движении. Неужели у ярославцев заканчивается уголь? Это важный момент, за которым ещё предстоит понаблюдать.

Что касается ставок, то думаю, матч будет «низовым». Поэтому без стеснений беру ТМ 4.5.

Чем дальше, тем дороже каждый отдельно взятый эпизод. Это после пятого матча мне подтвердил Наиль Якупов, нападающий «Авангарда», который сказал, что сейчас идёт такая игра, в которой победит тот, кто совершит на одну ошибку меньше», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».