«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Стэнли

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».

Ставка: победа «Лос-Анджелеса» в матче за 1.78.

«Если вы не слишком пристально следите за НХЛ, может показаться, что «Эдмонтон» легко пройдёт этот раунд. Но на деле команды встречаются уже в четвёртый раз подряд в первом раунде. Это настоящая классика НХЛ. И впервые за всё это время «Лос-Анджелес» занял место выше «Эдмонтона». С одной стороны — «Эдмонтон», команда Конора Макдэвида и Леона Драйзайтля, двух, возможно, лучших хоккеистов планеты на данный момент.

У «Эдмонтона» в этом году, на мой взгляд, состав стал слабее. Потери Холлоуэя, Броберга, которого забрал «Сент-Луис» через оффершит, уход Фогеля — всё это сказалось. Команде не хватает глубины. Регулярка выдалась непростой, лидеры перегружены. Драйзайтль выиграл «Морис Ришар Трофи», Макдэвид набирал полтора очка за игру, но оба получали травмы. В марте они даже выбыли одновременно — команде без них стало тяжело. В составе много игроков, которые не раскрылись в других клубах и были подписаны в надежде на второе дыхание. Основной вратарь Стюарт Скиннер тоже не всегда надёжен.

«Лос-Анджелес» пропустил меньше всех в регулярке — лучше только у «Виннипега» с Конором Хеллебайком. У «Лос-Анджелеса» в воротах Дарси Кемпер, проваливший прошлый сезон в «Вашингтоне», но здесь раскрылся. В среднем — две шайбы за игру. Очень солидные цифры.

Оборона «Лос-Анджелеса» работает отлично. В нападении — Анже Копитар, претендент на приз лучшему оборонительному форварду и за поведение на льду. Лидер, вожак. Есть Фиала, есть Кемпе — оба забросили более 30 шайб. Есть Кузьменко, хорошо влился в состав. И Лаферрье, который заявил о себе в этом сезоне. «Эдмонтон» делает ставку на суперзвёзд, которые могут решить исход матча индивидуально. У «Лос-Анджелеса» — система, глубина, надёжный вратарь. Команда против звёзд.

Я признаю, что Макдэвид и Драйзайтль умеют включаться в плей-офф и могут выигрывать встречи в одиночку. Но хочу сделать ставку на сенсацию — на победу «Лос-Анджелеса» в серии. Команда прошла чемпионат ровно, сбалансированно. У этой команды нет явных слабых мест и нет явно выделяющихся звёзд.

Мой прогноз — победа «Лос-Анджелеса» в серии со счётом 4-3. Ожидаю упорной борьбы, но в седьмом, вязком матче сильнее окажется именно «Лос-Анджелес».

Что касается первой встречи — здесь беру победу «Лос-Анджелеса». В прошлом сезоне они выиграли стартовый матч 7:4, реализовав более 50% большинства. Думаю, на этот раз игра будет более закрытой, возможно, с небольшим количеством голов, но итог останется тем же — победа «Лос-Анджелеса», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».