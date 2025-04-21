Андрей Панюков рассказал о лудомании в чемпионате Беларуси

Экс-футболист Андрей Панюков рассказал об увлечении азартными играми во время выступлений в чемпионате Беларуси за «Нафтан».

«В «Нафтане» одна комната для покера была, вторая — для джокера, а третья для ставок. Ты заходишь в комнату, там стол, покерный набор, человек сидит, записывает, карты раздаёт. В другой комнате бридж, далее — стол для пинг-понга и там на деньги играют, напротив — бильярд и там турнир на деньги. Там всё расписано и дело найдёшь для себя любое.

У игрока, условно, зарплата полторы тысячи белорусских рублей, и он за день проигрывал по 900. Там люди уходили в ноль, без зарплаты были», — приводит слова Панюкова Belarus Football.