Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Андрей Панюков рассказал о лудомании в чемпионате Беларуси

Андрей Панюков рассказал о лудомании в чемпионате Беларуси
Комментарии

Экс-футболист Андрей Панюков рассказал об увлечении азартными играми во время выступлений в чемпионате Беларуси за «Нафтан».

«В «Нафтане» одна комната для покера была, вторая — для джокера, а третья для ставок. Ты заходишь в комнату, там стол, покерный набор, человек сидит, записывает, карты раздаёт. В другой комнате бридж, далее — стол для пинг-понга и там на деньги играют, напротив — бильярд и там турнир на деньги. Там всё расписано и дело найдёшь для себя любое.

У игрока, условно, зарплата полторы тысячи белорусских рублей, и он за день проигрывал по 900. Там люди уходили в ноль, без зарплаты были», — приводит слова Панюкова Belarus Football.

Материалы по теме
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android