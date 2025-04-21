«Парма» — «Ювентус»: ставки и коэффициенты на матч Серии А

На стадионе «Эннио Тардини» в Парме состоится матч 33-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа «Пармы» оценивается с коэффициентом 4.80, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики считают, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей.

«Парма», судя по всему, не хочет возвращаться обратно в Серию В. За шесть туров до конца сезона в чемпионате Италии она занимала 16-е место, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка. Подопечные Кристиана Киву прямо сейчас идут на беспроигрышной серии из пяти встреч. За это время, правда, набрали всего пять очков, ведь все матчи завершились с ничейным счётом. Зато по дороге отобрали очки у таких крепышей, как «Торино» (2:2) и «Фиорентина» (0:0), а также умудрились огорчить одного из лидеров первенства — миланский «Интер» (2:2).

Туринский клуб отправил Тьяго Мотту в отставку и назначил главным тренером Игора Тудора. Пока что у хорватского специалиста получается неплохо. Сперва обыграл «Дженоа» (1:0), затем отобрал очки у набравшей ход «Ромы» (1:1), а в последнем туре одолел «Лечче» (2:1).