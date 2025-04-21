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«Дженоа» — «Лацио»: кто фаворит матча Серии А, какие прогнозы и ставки

«Дженоа» — «Лацио»: кто фаворит матча Серии А, какие прогнозы и ставки
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21 апреля в матче 33-го тура итальянской Серии А «Дженоа» примет «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Дженоа, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.30, что равно приблизительно 43% вероятности. Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.20.

Италия — Серия А . 33-й тур
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Дженоа
Генуя
Перенесён
Лацио
Рим

В то же время аналитики считают, что матч «Дженоа» — «Лацио» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Трудно назвать результаты «Дженоа» чудо какими хорошими, но в целом легендарный Патрик Виейра справляется со своими обязанностями неплохо. Его подопечные уверенно держатся в середине турнирной таблицы чемпионата Италии, располагаются на 13-м месте.

«Лацио» вылетел из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Будё-Глимт». Римляне выиграли только две из восьми предыдущих встреч чемпионата Италии.

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