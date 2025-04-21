«Жирона» — «Бетис»: во сколько начало матча Примеры, ставки и коэффициенты

21 апреля в матче 32-го тура испанской Примеры «Жирона» примет «Бетис». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Жирона» — «Бетис» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

«Жирона» спускается всё ниже и ниже. Уступив во встрече предыдущего тура чемпионата Испании «Осасуне» (1:2), приблизилась к зоне вылета. Отрыв от располагающегося на 18-й строчке «Лас-Пальмаса» составляет пять очков. Положение становится близким к катастрофическому.

Выиграв шесть из восьми последних встреч Ла Лиги, «Бетис» поднялся на шестое место в турнирной таблице первенства. «Атлетик» из Бильбао уже не догнать, но вот обогнать «Вильярреал» и финишировать в топ-5 лиги — вполне реализуемая задача для зелёно-белых.