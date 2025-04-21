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«Жирона» — «Бетис»: во сколько начало матча Примеры, ставки и коэффициенты

«Жирона» — «Бетис»: во сколько начало матча Примеры, ставки и коэффициенты
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21 апреля в матче 32-го тура испанской Примеры «Жирона» примет «Бетис». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

Испания — Примера . 32-й тур
21 апреля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики считают, что матч «Жирона» — «Бетис» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

«Жирона» спускается всё ниже и ниже. Уступив во встрече предыдущего тура чемпионата Испании «Осасуне» (1:2), приблизилась к зоне вылета. Отрыв от располагающегося на 18-й строчке «Лас-Пальмаса» составляет пять очков. Положение становится близким к катастрофическому.

Выиграв шесть из восьми последних встреч Ла Лиги, «Бетис» поднялся на шестое место в турнирной таблице первенства. «Атлетик» из Бильбао уже не догнать, но вот обогнать «Вильярреал» и финишировать в топ-5 лиги — вполне реализуемая задача для зелёно-белых.

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