Букмекеры оценили шансы «Манчестер Сити» продлить победную серию в АПЛ

22 апреля в одном из центральных матчей 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Манкунианцы одержали две победы подряд в АПЛ.

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.85, что составляет примерно 54% вероятности.

Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48.