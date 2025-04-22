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«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз на матч 22 апреля

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз на матч 22 апреля
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 2.02.

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Соперники спорят за право выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» набрал на одно очко больше, но на последнем отрезке сезона убедительнее смотрится именно «Астон Вилла». Несмотря на то что встреча пройдёт на стадионе «Этихад», в победу бирмингемцев верится чуть больше.

Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли только три из шести предыдущих матчей чемпионата Англии. На бирмингемцев сильное воздействие оказали зимние трансферы. Унаи Эмери классно встроил в свою систему взятых в аренду футболистов. «Львы» выиграли шесть из семи последних встреч АПЛ. Одолели ряд прямых конкурентов: «Челси» (2:1), «Ноттингем Форест» (2:1) и «Ньюкасл» (4:1).

Единственное, что заставляет усомниться в победе «львов» — это их проблемы с выездными матчами. Семь из восьми поражений в АПЛ потерпели в гостях. И всё же мотивация не потерять очки в такой важной встрече должна помочь перебороть себя. Надо выступить с правильным настроем и зацепиться хотя бы за ничью. И сейчас это реально!

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