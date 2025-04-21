«Авангард» — «Локомотив»: прогноз на шестой матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на шестой матч серии Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (0) за 2.05.

Как и предполагалось, серия затянулась. Перед шестым матчем счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива». Ярославский клуб начал с домашнего поражения, но затем одержал три победы подряд, две из которых случились на выезде. Фактически для команд стёрлась разница между домашней игрой и выездом, выступают одинаково здорово в любом городе.

Переломным моментом стал четвёртый матч, который железнодорожники выиграли в овертайме, а на двоих соперники забросили лишь три шайбы. После этого «Локомотив» вернулся домой и немного расслабился. «Авангард» наказал, выиграл последнюю встречу. Любопытно, что снова забросил первым.

Теперь в приподнятом настроении возвращается домой с целью не просто сравнять счёт во всей серии, но и справиться перед болельщиками. Шестая встреча может дать омичам некоторое психологическое преимущество и, как следствие, победу. Причём любым способом. Это противостояние запросто дойдёт до решающего матча.