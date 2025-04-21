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«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз на шестой матч

«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз на шестой матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на шестой матч серии Кубка Гагарина «Спартак» — «Салават Юлаев».

Ставка: «Спартак» победит за 2.35.

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Кажется, песенка «Салавата Юлаева» спета. Уфимский клуб показал выдающиеся результаты на домашней арене в серии с «Сибирью». Эти крупные поражения новосибирцы наверняка не скоро забудут. Нарвался на главный козырь Виктора Козлова и «Спартак», уступив в двух из трёх матчей в Уфе. Однако на этом — всё.

«Спартак» сделал очень важное дело, выиграв в овертайме именно одну из выездных встреч. Теперь «Салавату Юлаеву» просто нечего предложить. На своём льду, в Москве, за два матча красно-белые забросили суммарно 10 шайб при двух пропущенных. В одном из случаев хорошо поработало большинство.

Предстоящий матч подопечные Алексея Жамнова тоже должны взять. У уфимского клуба прослеживаются проблемы с удалениями и игрой в меньшинстве ещё с серии с «Сибирью», а сейчас всё играет на «Спартак». Московский клуб дома, ведёт в серии, в то время как гости должны идти вперёд и нервничать.

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