Стали известны шансы «Барселоны» продлить серию побед

22 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Мальорку». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

«Барселона» идёт на серии из двух побед в Ла Лиге.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.24, что составляет приблизительно 80% вероятности. Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.45.