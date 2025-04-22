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Стали известны шансы «Барселоны» продлить серию побед

Стали известны шансы «Барселоны» продлить серию побед
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22 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Мальорку». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

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«Барселона» идёт на серии из двух побед в Ла Лиге.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.24, что составляет приблизительно 80% вероятности. Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.45.

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