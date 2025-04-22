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«Барселона» — «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 22 апреля

«Барселона» — «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 22 апреля
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22 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Мальорку». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.24, что составляет приблизительно 80% вероятности.

Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Мальорка» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

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