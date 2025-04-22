«Барселона» — «Мальорка»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Барселона» — «Мальорка».

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 3.5 мяча за 2.46.

В первом круге каталонцы буднично разгромили «Мальорку» со счётом 5:1. Сине-гранатовые не смогли выиграть только один раз за 14 предыдущих очных встреч. Та самая игра проходила в городе Пальма-де-Мальорка и завершилась вничью — 2:2. Теперь же сенсации не предвидится.

Да, «Мальорка» проводит весьма неплохой, по собственным меркам, сезон. Занимает седьмое место в чемпионате. Набрала на одно очко больше, чем «Сельта». Только если дома красно-чёрные уступили разгромно, на выезде им тем более ловить нечего. Они выиграли только 6 из 15 встреч Примеры в гостях.

У «Мальорки» значительно хуже состав и рисунок игры. «Сельта» нашла чем ответить каталонцам за счёт хорошей вариативности в атаке и наличия неплохих исполнителей. Красно-чёрным совсем нечем крыть козыри «Барселоны». В среднем за матч в чемпионате Испании они забивают 0,9 мяча.