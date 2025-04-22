«Валенсия» — «Эспаньол»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

22 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Валенсия» примет «Эспаньол». Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Валенсии» предлагается с коэффициентом 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности.

Победа «Эспаньола» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики считают, что матч «Валенсия» — «Эспаньол» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.