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«Валенсия» — «Эспаньол»: прогноз на матч Примеры

«Валенсия» — «Эспаньол»: прогноз на матч Примеры
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу чемпионата Испании «Валенсия» — «Эспаньол».

Ставка: «Эспаньол» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.

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Борьба за выживание вдохновила «Валенсию» и «Эспаньол» на подвиги. Преодолев трудности, соперники поднялись в середину турнирной таблицы чемпионата Испании. «Летучие мыши» не знают поражений в Примере уже семь туров. Ничьих три, и все — на выезде. Остальное — победы. «Оранжевые» даже победили мадридский «Реал» (2:1) и «Севилью» (1:0).

У «попугаев» были бы шансы на победу, проходи встреча в Каталонии. На выезде хуже выступают только три команды в стране. Будет удачей, если получится зацепиться за ничью. Заключить пари на то, что сыграет 1Х + ТМ 2.5 мяча, можно с коэффициентом 2.12.

«Эспаньол» проиграл только 2 из 13 предыдущих матчей чемпионата Испании. Впечатляющая цепкость за результат. Команда здорово действует в обороне, не боится совершенно никого. Единственное — в атаке качества и мощи не хватает. В среднем за встречу в Примере забивает примерно 1,1 гола.

Если бы не проблемы «попугаев» с выездными матчами, найти вариант для ставки было бы сложнее. Соперники друг друга стоят. Классно смотрятся на последнем отрезке, доставляют большие проблемы лидерам. Будет любопытно понаблюдать за ними в следующем сезоне.

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