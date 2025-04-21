Эксперты назвали фаворита РПЛ после 25-го тура

В РПЛ завершился 25-й тур. Все три лидера — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» — выиграли, а вот идущий на четвёртой позиции ЦСКА потерял два очка, не сумев переиграть «Крылья Советов» (1:1).

«Краснодар» опережает «Зенит» на два очка, однако аналитики всё равно считают фаворитом чемпионата клуб из Санкт-Петербурга. На команду Сергея Семака можно поставить за 1.70, на подопечных Мурада Мусаева дают 2.40.

На пять очков от краснодарцев отстаёт московский «Спартак». Шансы команды Деяна Станковича оценили в 12.00. Вероятность того, что чемпионом станет ЦСКА, у которого на семь баллов меньше, чем у лидера, — 50.00.

В 26-м туре «Краснодар» сыграет с махачкалинским «Динамо», «Зенит» встретится с динамовцами из Москвы, а «Спартак» и ЦСКА сразятся между собой.