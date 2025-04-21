8000 рублей новичкам в акции от OLIMPBET!

Букмекерская компания OLIMPBET делает условия для новых пользователей ещё более выгодными, запуская масштабную акцию «Супер Мега Велкам Буст». Теперь новички смогут получить фрибеты на сумму 8000 рублей.

Чтобы принять участие, достаточно зарегистрироваться на платформе и пополнить счёт.

При первом депозите от 1000 рублей каждому новому клиенту будет начислен фрибет 2500 рублей. При обороте 30 000 рублей в течение 30 дней пользователь получит дополнительный фрибет 5500 рублей. В результате общий размер фрибета составит 8000 рублей.

Дополнительный бонус: при обороте более 30 000 рублей за календарный месяц клиент автоматически становится участником Бонусного клуба OLIMPBET. В рамках этой программы в конце месяца он получит фрибетами ещё 1500 рублей, что сделает предложение ещё более привлекательным.

Такое название акция получила не случайно: оно складывается из двух ключевых этапов участия. «Супер Велкам» — это 2500 рублей фрибетом, которые пользователь получает сразу после первого депозита. «Мега Буст» — это дополнительные 5500 рублей, которые клиент получает через месяц при условии оборота от 30 000 рублей. Этот этап действует как своего рода ускорение — дополнительный буст, который мотивирует участников активнее включаться в игру и быстрее продвигаться внутри бонусной системы.

«Мы сделали наш новый приветственный бонус ещё более выгодным и привлекательным для пользователей. Теперь те, кто ещё ни разу не делал ставки в OLIMPBET, смогут оценить наш сервис с максимально выгодными условиями. Мы уверены, что «Супер Мега Велкам Буст» станет отличным стартом для всех новичков, желающих испытать удачу и получить щедрые бонусы», – прокомментировал директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

OLIMPBET приглашает всех новых пользователей воспользоваться специальным предложением, чтобы оценить преимущества платформы и получить максимум от первых ставок.

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