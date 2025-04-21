Sportradar проанализирует более 8000 потенциально договорных матчей в Бразилии
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Аналитическая компания Sportradar проанализирует 8200 футбольных матчей в Бразилии на потенциально договорной характер, говорится в заявлении на сайте поставщика данных.
Sportradar заключил соглашение о сотрудничестве с Бразильской конфедерацией футбола. В рамках контракта компания будет использовать свою Универсальную систему обнаружения мошенничества (UFDS), проанализировав 8200 футбольных матчей — как мужские, так и женские.
«Укрепление целостности бразильского футбола — наш приоритет. Возобновление этого партнёрства ещё больше укрепляет нашу приверженность этой миссии», — прокомментировал соглашение президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.
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