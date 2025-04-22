Стали известны шансы «Ак Барса» сравнять счёт в серии с «Динамо»

Во вторник, 22 апреля, на льду стадиона «Ак Барс Арена» в Казани состоится шестой матч серии «Ак Барс» — «Динамо» Москва в 1/4 финала Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Бело-голубые ведут в серии со счётом 3-2.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.47, в то время как победа московского «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается в 2.55. Разница в вероятности составляет всего лишь 1%.

Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.90.

Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.68.

Итоговая победа «Ак Барса» идёт за 1.90 (52%), а победа «Динамо» с учётом овертайма — за 1.95 (48%).