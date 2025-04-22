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«Ак Барс» — «Динамо»: прогноз на шестой матч

«Ак Барс» — «Динамо»: прогноз на шестой матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на шестой матч серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Динамо».

Ставка: обе команды забросят как минимум две шайбы за 1.78.

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Бело-голубые не просто выиграли обе встречи в Казани и восстановили баланс в серии, они ещё и в третьей домашней встрече оказались сильнее. Это полностью меняет дело. Московской команде остался один шаг до выхода в полуфинал.

В шестом матче всё будет работать против «Ак Барса». Казанцам необходимо идти вперёд не только для того, чтобы сравнять счёт, но также и для того, чтобы извиниться перед болельщиками за два домашних поражения подряд. В какой-то степени это дополнительное давление, которое может вынудить хоккеистов нервничать, ошибаться и получать штрафы.

5 из 13 шайб в этой серии подопечные Анвара Гатиятулина пропустили в меньшинстве. А это около 40% от всего количества. Команде Алексея Кудашова торопиться уже некуда, форсировать события нет смысла. Особенно на выезде.

Если вынести за скобки две игры серии, когда команды не сумели преодолеть планку в четыре шайбы на двоих, то их историю очных встреч вполне можно охарактеризовать как результативную. Даже в этой серии умудряются забивать. В трёх из пяти матчей пробивался букмекерский «верх» по голам. При таких раскладах есть смысл подумать над ставкой «каждая команда забросит больше 1.5 шайбы».

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