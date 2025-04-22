«Нант» — «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч чемпионата Франции

Во вторник, 22 апреля, на стадионе «Ля Божуар» в Нанте состоится перенесённый матч 29-го тура чемпионата Франции «Нант» — «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно равно 71% вероятности.

Победа «Нанта» оценивается в 7.20 — в районе 13% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 5.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.