Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Нант» — «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч чемпионата Франции

«Нант» — «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч чемпионата Франции
Комментарии

Во вторник, 22 апреля, на стадионе «Ля Божуар» в Нанте состоится перенесённый матч 29-го тура чемпионата Франции «Нант» — «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Материалы по теме
«Нант» — «ПСЖ». Подготовка к «Арсеналу» началась
«Нант» — «ПСЖ». Подготовка к «Арсеналу» началась

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно равно 71% вероятности.

Победа «Нанта» оценивается в 7.20 — в районе 13% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 5.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Материалы по теме
«Барселона» — «Мальорка». Флик легко обойдётся без Левандовского
«Барселона» — «Мальорка». Флик легко обойдётся без Левандовского
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android