«Нант» — «ПСЖ»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» не проиграет + обе забьют за 1.98.

Подопечные Антуана Комбуаре умудрились одолеть на выезде «Ниццу» (2:1), а на своём поле — «Лилль» (1:0). А ведь оба клуба претендуют на финиш в еврокубковой зоне! С такими вводными, а также имея в запасе перенесённую встречу 29-го тура Лиги 1 с «ПСЖ», коллектив наверняка находится в хорошем настроении и не собирается вылетать.

С другой стороны, от игры с «ПСЖ» ему можно не ждать чего-то особенного. Парижский клуб недавно прошёл в полуфинал Лиги чемпионов, по сумме двух встреч обыграв английскую «Астон Виллу» (3:1 и 2:3). Чуть ранее досрочно стал чемпионом Франции, победив «Анже» (1:0), а ещё раньше разобрался с «Дюнкерком» (4:2) и вышел в финал Кубка Франции.

Думаете, Луису Энрике этого оказалось достаточно? Как бы не так. Победная серия коллектива во французской Лиге 1 составляет 10 туров. Тренерский штаб логично прибегает к ротации, ведь все силы сейчас сконцентрированы на подготовке к полуфиналу Лиги чемпионов, где предстоит сразиться с «Арсеналом». Кроме того, спустя трое суток после встречи с «Нантом» «ПСЖ» сыграет с «Ниццей». При таком графике без изменений в составе не обойтись.

Это должно повлиять на качество футбола парижан. Пусть и незначительно. Мастерства и мотивации у гранда должно хватить, чтобы как минимум набрать очки и продлить беспроигрышную серию. Однако соперник, который пытается сохранить прописку, наверняка получит свои шансы в атаке и сможет их реализовать.