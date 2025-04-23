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Букмекеры оценили шансы «Арсенала» продлить удачную серию в АПЛ

Букмекеры оценили шансы «Арсенала» продлить удачную серию в АПЛ
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23 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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«Канониры» не знают поражений на протяжений семи туров АПЛ: три победы и четыре ничьих.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.46, что равно примерно 68% вероятности.

Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 7.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

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