Стали известны шансы «Реала» одержать третью победу подряд в чемпионате Испании

23 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Хетафе» примет мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Мадридцы идут на серии из двух побед в Примере. Они занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.82, что равно приблизительно 54% вероятности.

Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.