«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

Ставка: ничья за 4.10.

«Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой» в 34-м туре АПЛ. Важнейшая игра с точки зрения борьбы обоих коллективов за попадание в Лигу чемпионов. С учётом того, как в последнее время играли «львы», не так сильно уверен тут в успехе «горожан».

Несколько очень тяжёлых матчей провела «Вилла» недавно. Во-первых, она две недели чередовала встречи в АПЛ и в Лиге чемпионов. В еврокубке в четвертьфинале «львы» встречались с «ПСЖ», одним из самых сложных оппонентов в турнире. И надо сказать, что команда Эмери справилась лучше, чем «Ливерпуль» в 1/8 финала. «Вилла» отлично смотрелась, грамотно подстраивалась под соперника, а в ответной игре едва не совершила камбэк. Правда, в итоге всё-таки вылетел клуб — 1:3 и 3:2.

И вот после ответной игры с парижанами у «Астон Виллы» была другая важная встреча в АПЛ — с «Ньюкаслом», с которым они сейчас тоже борются за топ-5. Причём «сороки» до этого выступали лучше, шли на серии побед. Но в их очном противостоянии подопечные Эмери выступили намного лучше, в доминирующей манере выиграли 4:1.

Благодаря этой победе «Астон Вилла» поднялась на шестое место в АПЛ. Пятому «Ноттингем Форест» клуб уступает только по дополнительным параметрам, а именно его место теперь тоже гарантирует выход в ЛЧ. «Ман Сити» же находится выше, на четвёртой строчке, имея всего на очко больше. Причём сами «горожане» отстают от третьего «Ньюкасла» на то же одно очко. Так что борьба за ЛЧ будет продолжаться до последних туров.

В последних матчах команда Гвардиолы тоже почти только побеждала. Её последняя неудача датируется началом марта — 0:1 от «Ноттингем Форест». После этого всего дважды «Сити» сыграл вничью и четыре раза победил.

Я жду тут интересной игры, фаворита не вижу. Можно бы было сослаться тут на более плотный график игр «Виллы», но такая логика не сработала на выходных, когда клуб уверенно одолел «Ньюкасл». Так что тут поставлю на ничью – котировка 4.10», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».