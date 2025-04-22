«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз Александра Елагина на встречу АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.05.

«22 апреля «Манчестер Сити» на своём стадионе «Этихад» встретится с «Астон Виллой» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Эта игра должна была состояться 28 апреля, но её перенесли на более ранний срок из-за участия обеих команд в полуфиналах Кубка Англии, которые пройдут на «Уэмбли»: «Вилла» играет с «Кристал Пэлас», «Сити» — с «Ноттингемом».

Этот матч имеет важнейшее значение для обоих соперников, ведь встречаются прямые конкуренты за путёвки в Лигу чемпионов на будущий сезон. «Манчестер Сити» после 33 туров занимает четвёртое место с 58 очками (17 побед, семь ничьих, девять поражений, мячи 64:42), «Астон Вилла» — седьмое с 57 (16 побед, девять ничьих, восемь поражений, мячи 53:47).

«Сити» имеет не только преимущество в одно очко, но и лучшие дополнительные показатели: лучшую разность, большее количество забитых мячей. Следует учесть, что «Ноттингем», идущий шестым, так же, как и «Вилла», набрал 57 очков, но сыграл на матч меньше — 32. На пятом — «Челси», у которого тоже 57 очков, но разность мячей +18. Во второй половине чемпионата «Сити» на своём поле играет с переменным успехом. Если в прошлом сезоне «горожане» дома не проиграли ни 1 матча из 19, то в нынешнем — уже три раза в 16: 23 ноября «Тоттенхэму» 0:4, 15 декабря «Манчестер Юнайтед» 1:2 и 23 февраля «Ливерпулю» 0:2. После неудачи с «красными» «Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» 2:2, а затем в двух последних матчах выиграл: у «Лестера» 2:0 и у «Кристал Пэлас» 5:2, совершив камбэк с 0:2.

Аналогично выступает и «Астон Вилла», только в гостях. В прошлом сезоне бирмингемцы потерпели поражение в 7 матчах из 19, сейчас уже 7, но в 16. У «вилланов» случилась чёрная полоса в конце года, когда с 3 ноября по 26 декабря они проиграли на выезде подряд пять матчей с общим счётом 3:14. Весной «Вилла» улучшила свои гостевые результаты, выиграв последние три матча с сухим счётом у «Брентфорда» 1:0, «Брайтона» 3:0, «Саутгемптона» 3:0.

Надо сказать, что историческая статистика далеко не в пользу «Астон Виллы», если брать её взаимоотношения с «Манчестер Сити», а также взаимоотношения тренеров Пепа Гвардиолы и Унаи Эмери.

На «Этихаде» в эпоху Гвардиолы «Вилла» проиграла все пять матчей с общим счётом 4:15, то есть пропуская в среднем за встречу по три гола. Более того, команды, руководимые Гвардиолой, ни разу не уступили и ни разу не сыграли вничью на своём поле во всех турнирах, встречаясь с командами Унаи Эмери. Поставим на 2-3 гола в матче», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».