«Ак Барс» — «Динамо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 22 апреля

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Динамо».

Ставка: ТМ 5 за 1.82.

«Казанцы проиграли уже три матча подряд и выпустили всё преимущество, которое было добыто за первые два матча в Москве. В этой игре сезон для них может быть окончен. Сумеют ли подопечные Анвара Гатиятулина вернуть противостояние в столицу при счёте 3-3?

Шансы есть. По крайней мере, принято считать, что сильная команда не может проигрывать матчи серийно. Казанцы и так уже проиграли три раза подряд, два из которых на своём льду. Четвёртое поражение кряду и третье подряд на своём льду — это ли не перебор?

С другой стороны, соперник «Ак Барса» уже почувствовал кровь и нащупал свои сильные стороны. Этих трёх побед подряд не было бы, если бы «Динамо» не сыграло на своих сильных сторонах. Во всех трёх встречах они первыми открывали счёт, во всех играх реализовывали большинство. И важно: они не позволяли «Ак Барсу» вернуться.

В этой серии сохраняется тенденция, что побеждает тот, кто первым открывает счёт.

Если брать тотал, то здесь по ходу серии преимущественно «низ», хотя дважды был уверенный «верх» — 8 в первом матче, потом 2, 4, 5 и 7 шайб. Мне кажется, что будет низ, так как ценность матча очень высокая и дисциплина будет на должном уровне, так как в большинстве обе команды хороши. Поэтому я выбираю ТМ 5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».