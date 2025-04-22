«Нант» — «ПСЖ»: прогноз Дениса Алхазова на матч Лиги 1

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» и обе забьют за 2.41.

«Поговорим о перенесённом матче Лиги 1 — «Нант» против «Пари Сен-Жермен». «ПСЖ» уже оформил чемпионство и мечтает пройти сезон без поражений — такого ещё не было в истории французской Лиги. К слову, рекорд по наименьшему числу поражений принадлежит «Нанту», который в 90-х проиграл лишь один раз. И ещё одна ремарка. Антуан Комбуаре начинал тренерскую карьеру в «ПСЖ» уже в эпоху шейхов, но был уволен в декабре 2011 года. Тогда он возглавлял команду, которая ещё не была тем «глянцевым» «ПСЖ».

«Нант» в последних турах много пропускает — впрочем, по сезону у команды нестабильная и уязвимая оборона. В том числе поэтому зимой был подписан португальский голкипер Антони Лопеш. Сыграет ли он против «ПСЖ»? Ведь в первом круге ничью «Нант» во многом вытащил именно благодаря уверенной игре голкипера. Но, согласитесь, сомнительная стратегия — ставить на матч, в котором успех андердога зависит исключительно от вратаря.

Я бы предложил комбинированную ставку. «ПСЖ» стремится к рекордам и может повторить собственную серию побед. Все лидеры в строю, команда может позволить себе ротацию — у «ПСЖ» не такое плотное расписание, впереди Кубок, ну и противостояние с «Арсеналом». Победа «ПСЖ» и обе забьют за 2.41. Париж, несмотря на всю мощь, регулярно пропускает. Это издержки стиля Луиса Энрике — высокая линия обороны, агрессивный прессинг, и, как следствие, огрехи», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».