«Барселона» — «Мальорка»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Мальорка».

Ставка: победа «Барселоны» 2:0 за 6.00.

«Барселона» сыграет с «Мальоркой» в 33-м туре чемпионата Испании. Жду тут не самого простого матча для каталонцев, особенно вспоминая их игру на выходных.

Остросюжетным вышел матч «Барсы» в прошлом туре Примеры. Причём соперник, казалось, не такой уж сложный — «Сельта». Но в итоге они на двоих забили семь голов. Середину матча сине-гранатовые провалили, пропустили три мяча. Но стоит отметить, что клуб играл смешанным составом. После замен он начал забивать, 4:3 в итоге. «Сельта», конечно, точно не должна была проигрывать, имея такое преимущество к середине встречи.

Эта победа важна была для «Барселоны». Сейчас клуб борется за чемпионство, является главным фаворитом. С 73 очками он лидирует, отрываясь от второго «Реала» на четыре очка. Финиш сезона будет сложным для команды Флика, ей предстоит провести финал Кубка Испании, ещё полуфиналы ЛЧ и, возможно, финал.

«Мальорка» в целом тоже проводит хороший сезон, по крайней мере, для своего уровня. С 44 очками она идёт на седьмом месте и вполне претендует на выход в еврокубки. Тем более сейчас уже восемь мест позволяют в Примере это сделать.

Могла бы «Мальорка» и выше идти, но она чуть зачастила с неудачами в последнее время — 0:1 от «Валенсии», 1:2 от «Сельты», 0:0 с «Леганесом», всё это примерно равные оппоненты, с которыми клуб мог и не терять очков. Зато он обыграл «Реал Сосьедад» недавно — 2:0.

В этом сезоне соперники играли один раз — в начале декабря. Тогда «Мальорка» была «деклассирована», с разгромным счётом 1:5 проиграла. Мы вообще уже много лет не видели поражений «Барселоны» в их противостоянии.

Сейчас у каталонцев тяжёлый график, только что был ответный матч ЛЧ с «Боруссией» Дортмунд, в котором сине-гранатовые ещё и уступили. Но всё равно я тут верю в успех подопечных Флика, у которых игрового ресурса намного больше, класс выше», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».