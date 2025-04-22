«Ак Барс» — «Динамо» Москва: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Гагарина

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.48.

«Это серия равных соперников, и именно поэтому сложно представить, что «Динамо» сумеет одержать четвёртую победу подряд. Напомню, москвичи начали серию с двух поражений, но по ходу игр прибавили и вышли вперёд. У команды Алексея Кудашова наконец-то заработало большинство, активизировался Никита Гусев, от которого давно ждали голов. Вратарь Владислав Подъяпольский, начинавший плей-офф в статусе второго номера из-за последствий травмы, сейчас выглядит очень уверенно. Всё это говорит в пользу «Динамо», и кажется, что бело-голубые вполне способны дотянуться до полуфинала Кубка Гагарина.

Тем не менее недооценивать «Ак Барс» нельзя. В пятой встрече команда Анвара Гатиятулина показала характер, отлично начала встречу, однако её подвели эмоции и необязательные ошибки. Казанцы по-прежнему остаются сильной командой, способной справляться с трудностями. В их составе блистают Дмитрий Яшкин, набравший семь очков в последних пяти матчах, и защитник Митч Миллер, который сейчас, возможно, лучший атакующий защитник в лиге (также семь очков за пять встреч).

Всё идёт к седьмому матчу в этой серии — и именно поэтому шестую игру должны брать хозяева.

Моя ставка: победа «Ак Барса», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».