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«Каролина» — «Нью-Джерси»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф НХЛ

«Каролина» — «Нью-Джерси»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» – «Нью-Джерси Дэвилз».

Ставка: победа «Каролины» за 2.71.

«В первом матче серии «Каролина» предсказуемо не оставила «Нью-Джерси» никаких шансов, уверенно победив со счётом 4:1. «Харрикейнз» перебросали соперника 45:24 и буквально задавили гостей своей активностью. Вся серия, скорее всего, закончится довольно быстро, хотя нельзя исключать, что «Дэвилз» всё-таки зацепят одну игру. Однако вряд ли это произойдёт во второй встрече.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во втором домашнем матче «ураганы» должны повторить результат воскресной встречи. В первой игре дубль оформил новичок Логан Стэнковен, пришедший из «Далласа» в обмен на Микко Рантанена. Лидер команды Себастьян Ахо пока не набрал очков, но, скорее всего, скоро начнёт включаться в игру.

Что касается «Нью-Джерси», команда выглядит слишком разобранной — это было заметно ещё в концовке регулярного чемпионата. Особенно слабо «Дэвилз» играют против агрессивных соперников, таких как «Каролина». А без Джека Хьюза, выбывшего до конца сезона из-за травмы, рассчитывать на что-то серьёзное им особенно трудно.

Моя ставка: победа «Каролины», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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