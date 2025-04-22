«Каролина» — «Нью-Джерси»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» – «Нью-Джерси Дэвилз».

Ставка: победа «Каролины» за 2.71.

«В первом матче серии «Каролина» предсказуемо не оставила «Нью-Джерси» никаких шансов, уверенно победив со счётом 4:1. «Харрикейнз» перебросали соперника 45:24 и буквально задавили гостей своей активностью. Вся серия, скорее всего, закончится довольно быстро, хотя нельзя исключать, что «Дэвилз» всё-таки зацепят одну игру. Однако вряд ли это произойдёт во второй встрече.

Во втором домашнем матче «ураганы» должны повторить результат воскресной встречи. В первой игре дубль оформил новичок Логан Стэнковен, пришедший из «Далласа» в обмен на Микко Рантанена. Лидер команды Себастьян Ахо пока не набрал очков, но, скорее всего, скоро начнёт включаться в игру.

Что касается «Нью-Джерси», команда выглядит слишком разобранной — это было заметно ещё в концовке регулярного чемпионата. Особенно слабо «Дэвилз» играют против агрессивных соперников, таких как «Каролина». А без Джека Хьюза, выбывшего до конца сезона из-за травмы, рассчитывать на что-то серьёзное им особенно трудно.

Моя ставка: победа «Каролины», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».