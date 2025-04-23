«Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

23 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Алавес» примет «Реал Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в городе Витория. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Алавеса» предлагается с коэффициентом 2.34, что равно приблизительно 42% вероятности.

Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Алавес» — «Реал Сосьедад» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17.