«Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 23 апреля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Алавес» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

По-хорошему, «Алавес» не должен бороться за выживание. У семи команд Примеры показатель xG хуже. У «Реала Сосьедад» в том числе. Команда Эдуардо Коудета показывает приятный глазу командный футбол, но часто подводит завершение.

«Алавес» располагается на 18-м месте, то есть в зоне вылета. Мотивации хоть отбавляй. Отставание от идущего на безопасной 17-й строчке «Лас-Пальмаса», который сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, составляет всего одно очко.

Заряженный желанием сохранить прописку в элитном дивизионе «Алавес» проиграл только два из семи предыдущих матчей Примеры. Обидно уступил «Райо Вальекано» (0:2) и мадридскому «Реалу» (0:1). Календарь был не подарок.

С «Реалом Сосьедад» не будет легко, но шансы неплохие. Для бело-голубых сезон складывается, по их собственным меркам, совсем неудачно. Они крайне нестабильны. Выиграли всего лишь две из семи последних встреч Примеры. Спустились на девятое место.

Эмоциональное состояние подавленное. Судя по игре, подопечные Иманола Альгуасиля уже не верят в то, что получится наверстать отставание от зоны еврокубков. Футболисты не всегда дорабатывают моменты до конца, не наблюдается огонька в их глазах. Многое не получается.