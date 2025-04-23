Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 23 апреля

«Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 23 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Алавес» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Что творят победы над «Реалом»! «Канониры» шикарны
«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Что творят победы над «Реалом»! «Канониры» шикарны

По-хорошему, «Алавес» не должен бороться за выживание. У семи команд Примеры показатель xG хуже. У «Реала Сосьедад» в том числе. Команда Эдуардо Коудета показывает приятный глазу командный футбол, но часто подводит завершение.

«Алавес» располагается на 18-м месте, то есть в зоне вылета. Мотивации хоть отбавляй. Отставание от идущего на безопасной 17-й строчке «Лас-Пальмаса», который сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, составляет всего одно очко.

Заряженный желанием сохранить прописку в элитном дивизионе «Алавес» проиграл только два из семи предыдущих матчей Примеры. Обидно уступил «Райо Вальекано» (0:2) и мадридскому «Реалу» (0:1). Календарь был не подарок.

С «Реалом Сосьедад» не будет легко, но шансы неплохие. Для бело-голубых сезон складывается, по их собственным меркам, совсем неудачно. Они крайне нестабильны. Выиграли всего лишь две из семи последних встреч Примеры. Спустились на девятое место.

Эмоциональное состояние подавленное. Судя по игре, подопечные Иманола Альгуасиля уже не верят в то, что получится наверстать отставание от зоны еврокубков. Футболисты не всегда дорабатывают моменты до конца, не наблюдается огонька в их глазах. Многое не получается.

Материалы по теме
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android